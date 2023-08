Chico Anysio tem imagem criada por IA em especial do ‘Fantástico’

Globo irá recriar apresentação de Chico Anysio com uso de inteligência artificial (IA) para comemorar 50 anos do "Fantástico"

Chico Anysio será homenageado no próximo domingo, 6, no “Fantástico”. Na ocasião, o programa da Rede Globo irá celebrar os 50 anos da estreia nos domingos da emissora e contará com uma apresentação de humor do artista cearense.

A participação de Chico Anysio se dará a partir do uso de inteligência artificial (IA), que irá recriar a imagem do ator para recriar um número de comédia realizado originalmente em 1973, ano de estreia da primeira edição “Fantástico”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o O Globo, Nizo Neto, um dos filhos do cearense, gravou o monólogo representando o pai, mas terá o rosto transformado no de Chico Anysio na exibição durante o programa.

CONFIRA | Chico Anysio teve bens roubados, diz filho do humorista cearense

O momento faz parte do “Fantástico Especial 50 anos”, que, além de Chico Anysio, terá imagens rejuvenescidas por inteligência artificial (IA) de Cid Moreira e Léo Batista, além de recriação de um clipe dos Secos & Molhados e um reencontro de Cid Moreira e Mister M, ocorrido originalmente em 1999.



Chico Anysio no Fantástico

Clique aqui para assistir no Youtube