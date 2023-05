Bruna Marquezine critica rumor de rivalidade com Anitta: ‘Cafona’

A atriz Bruna Marquezine usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1º, para pedir que seus seguidores não se engajem em postagens que sugerem inimizade e competição entre ela e a cantora Anitta.

O pedido em questão foi após viralizar comentários sobre o Met Gala 2023, tradicional festa do Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, nos EUA. Ao notar que internautas tentavam diminuir a importância da presença de Anitta no evento, Bruna rebateu as falas e pediu que publicações do tipo fossem ignoradas.

"Posso pedir um favor? Não engajem essas bobagens não. Não respondam, não comentem. Ignorem 100%. Competição tosca entre 2 mulheres em pleno 2023 e que são AMIGAS ainda… coisa mais cafona.", escreveu a atriz em seu perfil no Twitter.

O tuíte de Bruna foi feito em resposta a falas de internautas que alegaram que a atriz teria mais destaque no evento do que Anitta e tentaram criar conflitos entre os fãs das duas artistas.

A publicação original a qual Bruna respondeu foi apagada, mas, segundo usuários da rede social, uma internauta havia dito que os fãs de Anitta falaram mais sobre a ausência de Bruna no Met Gala do que os próprios fãs da atriz e tentaram usar o que "eles mesmos criaram para diminuir a Bruna em comparação à Anitta".



posso pedir um favor? não engajem essas bobagens não. não respondam, não comentem. ignorem 100%. competição tosca entre 2 mulheres em pleno 2023 e que são AMIGAS ainda… coisa mais cafona. MINHA BRAZID VAI ESTAR BELÍSSIMA HOJE NO MET e foda se essa gente pequena (sem… — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) May 1, 2023

