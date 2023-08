Besouro Azul: pré-venda de ingressos começa hoje, saiba como comprar

Com lançamento mundial marcado para o dia 17 de agosto, “Besouro Azul” acompanha Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña, que encontra um escaravelho alienígena e recebe uma armadura que o dá poderes imprevisíveis.

O longa-metragem da nova fase da DC Comics tem direção de Angel Manuel Soto e traz no elenco a atriz brasileira Bruna Marquezine, na personagem Penny, sua primeira produção internacional.

Os ingressos para “Besouro Azul” já podem ser adquiridos na pré-venda. Em Fortaleza, o filme será exibido nos cinemas das redes Cinépolis, localizado no North Shopping Jóquei, Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy; na Kinoplex, do North Shopping; na UCI, do Iguatemi e Parangaba; e na rede Centerplex, nos shoppings Messejana e Via Sul.



A exibição de “Besouro Azul” nos cinemas de Fortaleza terá sessões legendadas e dubladas, a depender do local escolhido.

