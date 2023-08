Novo álbum de Jão se torna a melhor estreia nacional no Spotify Brasil

Aos 28 anos de idade, o cantor Jão lançou seu novo álbum “Super” nessa segunda-feira, 14. Em dois dias, o disco se tornou a melhor estreia brasileira na história do Spotify Brasil, superando artistas como Veigh, que detinha o recorde por “Dos Prédios Deluxe”, e Anitta, que atingiu o topo no ano passado com “Versions of Me”. Em menos de 24 horas foram mais de 6,5 milhões de plays na plataforma.

O ciclo dos álbuns marcam os 20 anos de sua juventude, e o disco é encaminhado para o lado pop e elétrico, referenciando as experiências na capital paulista.

Jão no The Town

Jão se apresentará no Palco The One, do The Town, em 10 de setembro com o lançamento do álbum. Uma turnê está sendo planejada para 2024 pelo cantor, em estádios e grandes arenas pelo País. A estreia está prevista para ocorrer no dia 20 janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Outras cidades, como Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba também estão confirmadas.