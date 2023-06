Bruna Marquezine e João Guilherme estão juntos, afirma jornalista

A atriz Bruna Marquezine está em um novo relacionamento. Segundo Gaby Cabrini, jornalista do “Fofocalizando”, programa do SBT, a nova integrante do universo da DC Comics está “vivendo um romance” com João Guilherme.

O casal vêm se conhecendo há alguns meses e atualmente estão “ficando sério”. A assessoria de imprensa de João Guilherme comentou que não dá declarações sobre a vida pessoal do artista. O cantor e também ator de 21 anos de idade é filho do cantor Leonardo e irmão de Zé Felipe.

Bruna Marquezine e João Guilherme foram visto juntos em um bar no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na última sexta-feira, 16, Bruna e João Guilherme saíram juntos a noite e foram vistos em um bar em Botafogo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, as funcionárias do estabelecimento tiraram fotos com os atores separadamente.

