Bruna Marquezine e L7nnon juntos? Rapper comenta rumor com atriz

A atriz Bruna Marquezine e o rapper L7nnon estão em um relacionamento. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Splash, que detalhou que o casal está junto há um ano.

O primeiro contato entre os artistas aconteceu ano passado e, desde então, eles têm se falado com frequência. Mantendo o relacionamento longe da mídia, os fãs começaram a suspeitar do possível relacionamento em março deste ano, após Bruna comentar em um vídeo do cantor.

Na publicação realizada no Instagram, o vídeo mostra L7nnon agasalhado nos bastidores do Lollapalooza São Paulo. A atriz, então, deixou um comentário sobre a roupa: “E esse frio que está fazendo em São Paulo, hein”, o que fez com que as pessoas começassem a “shippar” o casal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bruna Marquezine e L7nnon estão juntos há um ano; atriz e rapper mantêm o relacionamento longe da mídia Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine foi procurada para falar sobre o affair, mas a assessoria da atriz informou não comentar sobre sua vida pessoal. Já L7nnon publicou um Story no início da tarde desta segunda-feira, 8, reclamando sobre os rumores do relacionamento.

“Daqui a pouco eu vou estar casado e com filhos e só eu não vou saber”, brincou o rapper, que adicionou “já que o que importa é o que vai dar o que falar e não o que de fato é verdade”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui