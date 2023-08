Atriz Léa Garcia morre aos 90 anos nesta terça, 15, em Gramado

Léa estava no Rio Grande do Sul desde o último sábado, 12, e seria homenageada hoje no Festival de Cinema de Gramado. A atriz iria receber o troféu Oscarito , prêmio concedido desde 1990 para grandes atores e atrizes do cinema nacional.

"É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado no Festival de Cinema de Gramado da nossa amada Léa Garcia", diz a nota.

A atriz Léa Garcia morreu na madrugada desta terça-feira, 15 de agosto, aos 90 anos. A artista sofreu um infarto agudo do miocárdio . A notícia da morte foi confirmada por familiares através do Instagram.

Em nota, o Festival também confirmou a morte da artista. "É com imenso pesar que a organização do Festival de Cinema de Gramado informa que a atriz Léa Garcia faleceu na madrugada de hoje (15), no hotel que estava hospedada em Gramado. A atriz receberia o troféu Oscarito na noite de hoje, ao lado de Laura Cardoso. De acordo com o Hospital Arcanjo São Miguel, a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio", declarou.

De acordo com o texto, Léa "circulava diariamente pelo evento, onde acompanhou diversas sessões no Palácio dos Festivais". A atriz chegou a afirmar ao portal Acontece Gramado que tinha “um enorme prazer em estar mais uma vez em Gramado". "Esse calor, essa receptividade com a qual a cidade nos recebe. Aqui tem um leve sabor de chocolate no ar. Obrigado a todos que fazem o festival, que participam e que concorrem. Aqui me sinto sempre prestigiada”, declarou a atriz.

Nascida no Rio de Janeiro, Léa foi uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira e ficou conhecida por interpretar Rosa em “Escrava Isaura”.

