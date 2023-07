Após traição, Preta Gil alfineta ex-marido: 'Não tive o básico'

Após se distanciar das redes sociais por alguns dias, a cantora Preta Gil voltou a publicar em seu perfil no Instagram e, na madrugada desta quarta-feira, 26, alfinetou o ex-marido, Rodrigo Godoy. Os dois finalizaram a relação após vir à tona traição do personal trainer enquanto Preta iniciava tratamento contra câncer de intestino.

A filha de Gilberto Gil compartilhou uma postagem sobre relacionamentos amorosos. "Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico", diz a publicação. "Não tive nem o básico, quem dirá o resto", arrematou a cantora.

"Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações. Vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor", agradeceu a artista.

Preta Gil é criticada após crise de ansiedade

No último dia 20, a cantora Preta Gil voltou a justificar seu afastamento das redes sociais ao expor comentários de internautas sobre sua hospitalização por uma crise de ansiedade. Medicada e em viagem no Maranhão para o aniversário da irmã, Marina, a filha de Gilberto Gil publicou print de comentários que recebeu após revelar o motivo da sua ida ao hospital.



“Outra querendo se aparecer, não se conforma com fim do casamento, se vitimizando o tempo todo, só quer mídia essa aí viu”, diz um dos comentários direcionados a Preta. Uma internauta ainda rebateu: “Enfrentar um câncer e em meio a tudo isso passar por um processo de separação que também é extremamente doloroso é arrasador. Que Deus a abençoe e consiga passar por esse processo”, escreveu.

Com os comentários expostos, Preta disse: "Aqui vemos três tipos de pessoas diferentes: as boas e as ruins. A primeira tem um pensamento bem parecido com dos abusadores, agressores, traidores. Mulheres, nós temos que nos libertar dessa doença, não podemos cair nessa armadilha. O projeto do machismo é esse, que a gente se odeie, que a gente machuque umas às outras por causa do homem! Um perigo, eu sei do que estou falando! Se protejam!", escreveu.

A cantora, que passa por um tratamento contra um câncer no intestino, disse que o mundo está doente devido a pessoas como do primeiro comentário e declarou voltar ao mundo off-line.

"Por opiniões iguais a dessa senhora o mundo está tão doente, as pessoas estão doentes e ferindo umas às outras! Boa noite, voltando pro meu mundo off-line até ter vontade e saúde mental pra voltar a trocar amor com vocês por aqui!", declarou ela.

