Filho de Chacrinha acusa Assembleia Legislativa do Ceará de uso indevido de imagem

Leleco Barbosa, filho do apresentador Chacrinha, acusa a Assembleia Legislativa do Ceará de uso indevido de imagem. A acusação é devido o podcast "O Chacrinha tinha razão”, produzido pela Rádio AM, e que além de conter o nome do apresentador, também utiliza sua imagem. Leleco afirma que a Alece não pediu autorização e pretende entrar com um processo.

Em entrevista ao O POVO, Leleco afirma que tentou entrar em contato diversas vezes nas últimas semanas com o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para fazer um acordo, mas não teve retorno.

"É a mesma coisa eu fazer um programa com o nome do Pelé sem pedir autorização. Você tem que pedir autorização. Tem direitos autorais. Isso é crime", afirma Leleco. "Minha paciência tá esgotando. Pedimos até uma coisa razoável. Queria fazer um acordo amigável. Agora, se eu for pra Justiça, eles vão ter que pagar 10 vezes mais", declara.

Leleco relembra que recentemente venceu um processo contra o partido União Brasil, que também usou, sem autorização, a imagem de Chacrinha em um vídeo. Agora, ele aguarda o perito determinar o valor de indenização.

Através de nota, a Assembleia Legislativa do Ceará se pronunciou sobre o caso. "O programa 'O Chacrinha Tinha Razão' foi idealizado para debater temas relacionados à comunicação. Não de caráter biográfico. Por serem os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) de caráter público e educativo, em nenhum momento a imagem do comunicador foi utilizada para fins comerciais e financeiros. O programa foi descontinuado até que haja entendimento sobre o assunto. A Procuradoria da Alece já está em contato com a família do Chacrinha", diz o texto.

