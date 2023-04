Preta Gil teve choque séptico em meio a tratamento de câncer

Preta Gil revelou ter tido choque séptico durante o tratamento realizado contra o câncer no intestino. A cantora precisou ser hospitalizada e precisou se afastar das redes sociais.

Em vídeo publicado no Instagram ela explica o motivo do afastamento nas redes. "Neste um mês eu não pude estar aqui para contar para vocês como eu estava, porque eu realmente passei por um imprevisto, um grande susto, que me impossibilitou de vir dar notícias. Eu realmente fiquei muito mal! No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa e meus médicos pediram para eu ir para o hospital", contou nesse domingo, 16.

Um dia após a internação a cantora teve um "choque séptico, causado por uma bactéria" que entrou em seu organismo. A principal suspeita da equipe médica é que a bactéria estava em um cateter utilizado por Preta.

Recuperação

“Foram momentos bem difíceis. Passei por momentos bem delicados", narra. Ainda em recuperação, ela relata que uma das sequelas deixadas pela bactéria foi no pulmão.

"Ainda [estou] fazendo uma reabilitação. Eu tive algumas sequelas por conta dessa assepsia, uma delas é no pulmão. Mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida. Minha cabeça está bem, meu espírito está bem", relata.

A cantora se mostrou otimista e esperançosa para voltar ao tratamento contra o câncer, que foi temporariamente pausado devido ao quadro clínico causado pela bactéria.

Diagnóstico de câncer de intestino

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer no intestino, também conhecido como câncer de cólon ou colorretal, é o segundo mais diagnosticado no aparelho digestivo. Outras personalidades famosas também enfrentaram a doença, como é o caso da cantora Simony e dos ex-jogadores Pelé e Roberto Dinamite.

