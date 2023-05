Preta Gil fala sobre tratamento do câncer: 'Mês mais difícil'

Preta Gil foi diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro de 2023

Diagnosticada com câncer no intestino, Preta Gil publicou em sua conta no Instagram um compilado de fotos tiradas ao longo de seu tratamento contra a doença. Na seleção de registros, é possível observar a cantora na cama do hospital e ao lado do pai, Gilberto Gil, e sa atriz Carolina Dieckmann.

O post, que funcionou como um “resumo do mês de abril”, teve mais de 800 mil curtidas e mais de 13 mil comentários. Na legenda, Preta Gil afirmou que esse foi, sem dúvidas, “o mês mais difícil e desafiador da sua vida”. “O mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias!”, destacou.

Ela também agradeceu à família e destacou energias espirituais para a sua “volta”. “Sou muito grata a Deus, aos meus orixás, às minhas Santinhas e a todas as energias espirituais que me trouxeram de volta! A vida é linda. Eu tenho sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu porto seguro! Sou toda gratidão”, complementou.

Luta contra o câncer

Em janeiro deste ano, Preta foi diagnosticada com um câncer no intestino e publicou um comunicado dizendo estar confiante e pedindo orações: "tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse em nota.

Em março, a cantora teve um choque séptico em meio a tratamento de câncer. A infecção foi provocada por uma bactéria. "Eu tive algumas sequelas por conta dessa assepsia, uma delas é no pulmão. Mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou sendo assistida", contou.



Em abril, ela revelou que não faria mais sessões de quimioterapia. Segundo Preta Gil, os médicos decidiram suspender a abordagem para avançar com o tratamento com radioterapia.



