Preta Gil é diagnosticada com câncer: "Conto com a energia de todos"

A cantora Preta Gil foi diagnosticada com um adenocarcinoma, um tipo de câncer que tem origem nas células glandulares. Artista divulgou a notícia em suas redes sociais, nesta terça-feira, 10.

"Estive nos últimos seis dias internadas na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentido e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir segura e confiante", escreveu.

Na última semana a cantora foi internada em uma unidade de saúde da capital carioca. Na ocasião, informações divulgadas eram de que artista teria chegado na unidade de emergência (UTI) desmaiada e de cadeira de rodas, acompanhada do marido, Rodrigo Godoy.

No post das redes sociais, em que divulgou diagnóstico, Preta Gil contou com apoio de fãs, seguidores e amigos. "Vai ficar bem em nome de Jesus te amo", escreveu a humorista Tata Werneck.

