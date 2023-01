Preta Gil tranquiliza fãs após internação: ‘Vamos tratar’

Preta Gil acalmou os fãs após ida à emergência: "Seja o que for, vamos tratar e ficarei bem"

Internada desde a última quinta-feira, 5, Preta Gil deu atualizações sobre o seu estado de saúde nas redes sociais. “Vim parar aqui após um quadro de dor abdominal e, desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico”, explicou a cantora, em um Story publicado no domingo, 8, em seu perfil do Instagram.

A artista foi levada às pressas para a emergência da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, chegando ao local em uma cadeira de rodas e acompanhada do marido, o esportista Rodrigo Godoy. Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, comentou que a cantora estava com enxaqueca e que havia feito um exame de ressonância, mas que os resultados não foram significativos.

“Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos e estou confiante de que, seja o que for, vamos tratar e ficarei bem", declarou Preta Gil.



Preta Gil acalmou os fãs após ida à emergência: "Seja o que for, vamos tratar e ficarei bem" (Foto: Reprodução/Instagram)



