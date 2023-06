João Gomes e Ary Mirelle são abençoados no São João de Maracanaú

Padre Maciel de Sousa abençoou João Gomes e Ary Mirelle pelo primeiro filho do casal

O cantor pernambucano João Gomes e a namorada Ary Mirelle receberam a bênção do padre Maciel de Sousa na segunda-feira, 12. O momento ocorreu durante os bastidores do São João de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, onde o músico se apresentou.

Grávidos do primeiro filho, João Gomes e Ary Mirelle receberam o padre, que compartilhou o momento em seu perfil no Instagram. Fã assumido do músico, o religioso aproveitou a situação para abençoar o casal e o futuro filho.

“Me vejo como alguém que gosta muito de João Gomes, pela história dele, pelo modo como ele vive o dom que ele tem. E, ontem, além de encontrá-lo pela 3ª vez e ainda poder estar com sua família: Ary Mirelle e o fruto do amor entre eles que ela carrega em seu ventre, poder abençoá-los, conviver com eles, conversar, resenhar, foi algo que não poderia supor que um dia pudesse vir a viver: de fato, Deus faz, Deus junta”, escreveu.

A influenciadora Ary Mirelle respondeu a publicação agradecendo Maciel Sousa: “Fique feliz em conhecer o senhor!”.



