Simaria, ex-dupla de Simone, faz primeiro show solo em São João de Carlinhos Maia

A cantora Simaria Mendes fez o primeiro show solo neste sábado, 10, no São João da Vila, desde o rompimento da dupla com a irmã, Simone Mendes, em agosto de 2022. A festa foi organizada pelos influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, em Penedo, no estado de Alagoas.

“Uma noite de homenagem a Luiz Gonzaga, com muita alegria e amor!”, escreveu a artista em uma publicação nas redes sociais, momentos antes da apresentação. Já Carlinhos Maia compartilhou momentos do show e escreveu: “uma história de sucesso jamais será apagada. Quando o povo escolhe, é eterno”.

Confira vídeo da apresentação de Simaria na festa do Carlinhos Maia:

A ex-dupla, Simone Mendes também fez show solo neste sábado, no São João de Campina Grande, na Paraíba. Com ingressos esgotados, Simone compartilhou trechos do evento nas redes sociais e agradeceu a participação do público: “Obrigada, Caruaru. Obrigada, meu Nordeste que tanto amo, é tanta emoção que não cabe em palavras”.

O anúncio do fim das “coleguinhas” veio em agosto de 2022, após polêmicas e especulações de brigas entre as irmãs. Na nota oficial, a dupla informou que Simaria se afastaria para cuidar da saúde e que os shows já marcados seriam assumidos por Simone.

