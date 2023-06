Após polêmica em Campina Grande, Flávio José é 1º confirmado no São João da Bahia

Na última sexta-feira, 2, o artista teve de reduzir seu show em 20 minutos, em Campina Grande (PB), para priorizar show do sertanejo Gusttavo Lima

O sanfoneiro Flávio José é a primeira atração confirmada para os festejos de São João do Estado. Conforme o Governo da Bahia anunciou neste domingo, 4, o paraibano se apresentará no dia 25 de junho, no Pelourinho, em Salvador.

Nessa sexta-feira, 2, o artista teve de reduzir seu show em 20 minutos, em Campina Grande (PB), um dos principais polos de São João no Nordeste. Ao subir no palco ele explicou aos fãs que algumas músicas foram descartadas do repertório.

“Eu me sinto na obrigação de comunicar a vocês que ao chegar aqui disseram que eu só podia cantar por 1h10min. Então, se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show pra sair daqui correndo pra fazer. Não foi uma ideia minha, entendeu? Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem", declarou o artista.

A apresentação de Flávio José antecedia show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que era vendido como atração principal do dia de São João — festa tradicional nordestina, que costuma priorizar o forró.

Flávio José é um FENÔMENO! Contribuiu expressivamente para o fortalecimento da cultura nordestina. Hoje, no São João de Campina Grande, o diminuíram e desrespeitaram. Ele só pôde cantar 1h, porque quiseram aumentar o tempo de show de Gusttavo Lima. Uma covardia! Isso não se faz. pic.twitter.com/MtPpFDb08Q — Gabi (@gaabimelquiades) June 3, 2023

No dia seguinte à polêmica, a Prefeitura de Campina Grande publicou uma nota pedindo desculpas ao cantor pelo ocorrido. Além disso, a gestão da cidade paraibana afirmou que a empresa responsável pela organização do evento vai ser cobrada a respeitar os artistas.