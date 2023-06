São João: Flávio José protesta por ter show reduzido; artistas criticam

De acordo com Flávio José, o tempo da sua apresentação no São João de Campina Grande foi diminuída para estender o show do cantor Gusttavo Lima; Prefeitura relata outra versão

Um dos nomes mais tradicionais do forró, o cantor Flávio José, 71 anos, usou o palco do São João de Campina Grande (PB) para protestar por ter seu tempo de show reduzido na noite da última sexta-feira, 2. De acordo com o artista, o tempo da apresentação foi diminuído para estender o show da atração seguinte, o cantor Gusttavo Lima.

"Se ficar alguma música do repertório, que vocês tão pensando em ouvir, e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo pra fazer. Não foi ideia minha", lamentou o músico. "Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem. 'Precisa cantar 1h30min não, uma hora tá bom'. Vamos nos virar nos 30 para ver se a gente atende vocês".

Flávio José no São João de Campina Grande: fala repercute nas redes

A fala logo gerou uma grande repercussão nas redes sociais, já que o espaço que o sertanejo vem ocupando nas festas populares do Nordeste há tempos é alvo de controvérsia.

"Ele só pôde cantar 1 hora, porque quiseram aumentar o tempo de show de Gusttavo Lima. Uma covardia! Isso não se faz", disse uma internauta do Twitter.

Estudante de jornalismo e religioso baiano, Frei Lorrane também criticou: "Temos que lamentar e repudiar o que fizeram com um dos maiores cantores de forró do Brasil, Flávio José em Campina Grande. Gusttavo Lima não acrescenta à nossa cultura".

"Uma safadeza com o grande Flavio José! Não apaguem os artistas que acendem historicamente a fogueira das mais importantes festas do Nordeste do Brasil!", disse o escritor Xico Sá.

"Vejam como 'a maior festa junina da PB', trata um dos maiores artista da nossa música. É grave, muito grave", disse o ator Nanego Lira.

O compositor Dorgival Dantas também colocou sua opinião sobre o assunto. "Você que é nordestino de coração tem que elogiar, engrandecer os grandes da sua cidade, do seu estado pra que a gente consiga colocar o Nordeste realmente onde ele merece estar".

Flávio José no São João de Campina Grande: O que diz a organização?

A organização do evento, no entanto, negou que o show tenha sido encurtado para dar prioridade a Gusttavo Lima. Segundo a organização, o show de Flávio foi suprimido em alguns minutos devido a um erro de cronograma.

Em nota enviada à imprensa, a Arte Produções se desculpou com o músico. "Gostaríamos de nos desculpar, em nome da gestão do evento e enfatizar nossa total estima e respeito por esse artista que é um ícone da nossa música. Devido um erro em nosso cronograma técnico, o show que deveria ter sido antecipado, a fim de cumprir com pontualidade o horário de encerramento geral do evento, acabou sendo suprimido em alguns minutos, não tendo relação nenhuma com a apresentação do artista Gusttavo Lima, que aconteceu em seguida".

Em nota, a Prefeitura de Campina Grande pediu desculpas e prestou solidariedade. Afirmou que a "gestão respeita todos os artistas e quer fazer um evento que valorize a cultura e a tradição de 40 anos do Maior São João do Mundo".

"Nomes que nos orgulham, como Flávio José, Alcymar Monteiro, Chico César, Capilé, Biliu de Campina e tantos outros. Infelizmente, não conseguimos controlar a ordem dos shows, responsabilidade da empresa que venceu a licitação e realiza a festa. Mas estamos atentos e cobrando para que nossos artistas sejam respeitados e possam engrandecer o São João de Campina Grande", registrou a nota.

Antes da divulgação da nota oficial, o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) também se pronunciou nas redes. Falou sobre a admiração que tem por Flávio José e lamentou o ocorrido que, segundo ele, foi motivado pela passagem de som, que encurtou a apresentação em 20 mim.

"Agora me permitam um comentário. Nem mesmo esse problema vai tirar o brilho da edição mais bonita do São João e o fato que a edição dos 40 anos é, disparada, a que mais contempla nossas raízes e nossa regionalidade", destacou. (Emannuel Bento/ Jornal do Commercio)

