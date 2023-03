Leo Santana viajará para Uganda para conhecer crianças do Tiktok

Após a sua nova música, "Zona de Perigo", se tornar o hit do Carnaval 2023, Leo Santana anunciou que viajará à Uganda para visitar as crianças que viralizaram ao fazer a coreografia da canção, no aplicativo Tiktok.

Pelas redes sociais, algumas crianças do país africano criaram novas coreografias e postaram os vídeos, que tomaram conta das plataformas.

O cantor foi convidado para visitar as crianças ugandenses pelo apresentador de televisão Luciano Huck, durante a última edição do programa "Domingão do Huck".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leo Santana viajará para Uganda em visita às crianças que coreografaram sua música

"Vamos juntos lá na África visitar essa criançada? Vamos lá eu e você?", perguntou o apresentador. A proposta emocionou Leo Santana, que aceitou o convite e irá conhecer os meninos e meninas que o ajudaram a popularizar sua música.

Por meio de sua conta pessoal no Instagram, o cantor reafirmou o compromisso com a viagem ao país da África Oriental, e ressaltou sua alegria de poder conhecer as crianças da organização Hypers Kids Africa, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Sobre o assunto Netflix: Gabriel Leone viverá Ayrton Senna em minissérie

Coldplay: fã morre e amigas se unem para pedir homenagem à banda

The Town: festival terá Kim Petras e show extra de Bruno Mars

BTS e Blackpink curtem show de Harry Styles na Coreia do Sul

Isaac Cândido canta sucessos de Fagner no Theatro José de Alencar

Tags