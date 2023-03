Isaac Cândido canta sucessos de Fagner no Theatro José de Alencar

Isaac Cândido canta músicas de Fagner nesta quarta-feira, 22, no Theatro José de Alencar

Nesta quarta-feira, 22, o Theatro José de Alencar é palco de uma apresentação especial que irá celebrar a trajetória artística de Fagner. Em um show pensado para agregar as diversas fases do artista cearense, o músico Isaac Cândido apresenta suas releituras dos grandes clássicos que marcaram a carreira de Fagner.

Intitulada “Isaac Cândido canta Fagner”, a apresentação possui arranjos de Lu D'Sosa e direção artística de Marcos Sampaio, jornalista do Vida & Arte. Isaac será acompanhado pelos músicos Glauber Azevedo, Neto Ferreira e Ednilson Bandeira.

Marcado para iniciar às 20 horas, o show “Isaac Cândido canta Fagner” trará canções dos dez primeiros LPs lançados por Fagner, como “Manera Fru Fru, Manera: O Último Pau de Arara”, de 1973, e “Fagner”, de 1982.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com mais de três décadas de carreira na música, Isaac Cândido já abriu shows de nomes relevantes da música brasileira, como: Alceu Valença, Ednardo, Moraes Moreira, Zélia Duncan, Paulinho Moska, Leila Pinheiro, Lô Borges e Tom Zé.

CONFIRA Anavitória faz show em Fortaleza; saiba o preço dos ingressos

Os ingressos para a apresentação de quarta-feira, 22, possuem valores de R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira) e já podem ser adquiridos na bilheteria presencial do Theatro José de Alencar e no site do Sympla.

Isaac Cândido canta Fagner

Quando: quarta-feira, 22, a partir de 20 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira)

Ingressos à venda na bilheteria presencial do TJA e no site do Sympla



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui