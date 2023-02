Lore Improta fala sobre assédios a Léo Santana: ‘Insuportável’

Com a música "Zona de Perigo" em primeiro lugar no ranking das mais ouvidas no momento, vídeo de Léo Santana que ensina "dancinha" também toma conta das redes sociais. No Instagram, a esposa e bailarina do cantor se pronunciou sobre assédios que o marido vem recebendo.

Em suposta brincadeira, a também influenciadora digital começa: "Eu estava calada esse tempo todo, porque eu achei que ia ser algo passageiro, mas realmente está sendo insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país".

"As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso?", continua Lore em tom bem humorado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lore Improta ainda falou sobre ter tentado criar uma campanha nas redes sociais pedindo respeito ao seu casamento. "Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Pois é! Ninguém me respeita mais. Eu até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Eu realmente preciso da ajuda de vocês, minha gente: #LoreMereceRespeito. Não é, dona Jojo Todynho?", disse.

Confira vídeo de Léo Santana que foi o gatilho para desabafo de Lore Improta:

Que tortura passar o dia todo com o Léo Santana dançando Zona de perigo na minha cabeça pic.twitter.com/8r60ELmMhs — Adriana ittencourt (@dribittencoutt) February 6, 2023

Ainda no desabafo publicado por Lore, a influenciadora comenta a mudança no perfil do Instagram de Léo Santana. Segundo ela, antes "era só paisagem e comida" e ele surpreendeu os fãs com vídeos sem camisa rebolado. "Homens, eu sei que deve ser muito difícil competir com um homem assim", afirma.

"Eu vim aqui justamente deixar toda a minha solidariedade para vocês. Eu sei que isso destruiu vários casamentos, namoros, ‘juntamentos’, a autoestima, então se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, gente", diz em sequência a bailarina.

Lore finalizando o vídeo falando de empatia ao seu casamento: "Agora eu quero saber que empatia é essa que vocês tanto falam, porque ninguém tem essa empatia comigo. É isso, minha gente".

Famosos respondem Lore Improta sobre Léo Santana



Nos comentários da publicação de Lore Improta, famosos amigos do casal responderam a influenciadora. Este foi o caso de Ivete Sangalo, Jojo Todynho, Regina Casé e Tatá Werneck.

"Minha amiga, perdoa, porque é babado hahahaha. Amo vocês", disse a cantora baiana.

"Sigo firme na dieta, sem deslizar te amooooooo", brinca Jojo.

"Amiga! É tanto carinho, tanta sororidade, tanta empatia que eu tenho por você que eu nem tenho ciúmes, amor! Divido ele contigo numa boa querida! Fica tranquila!", afirmou a apresentadora.

"Eu te desejo", comentou Tatá Werneck invertendo a situação.

Sobre o assunto Leo Santana atinge o Top 20 Global com Zona de Perigo

Léo Santana chega ao 1º lugar no Spotify com hit do Carnaval 2023

Jojo brinca sobre casamento de Léo Santana: "Difícil respeitar"

10 músicas para o fim de semana; com Ivete Sangalo e Léo Santana

Tags