The Town: festival terá Kim Petras e show extra de Bruno Mars

Do mesmo idealizador do Rock In Rio, The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O festival The Town, idealizado pelo empresário Roberto Medina, estreia este ano e já conta com atrações de peso no line-up. Confirmada, a artista alemã Kim Petras se presenta no dia 10 de setembor e o cantor Bruno Mars sobe ao palco em duas datas durante o festival. O festival acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Primeira mulher trans a vencer o Grammy, Kim se apresenta dia 10 de setembro no palco Skyline. Já Bruno Mars, com show marcado para o mesmo dia, 10, se apresenta também uma semana antes, no dia 3 de setembro. Outra confirmação foi da beninense Angélique Kidjo com show marcado para a quinta-feira, 7.

Antes, a banda Foo Fighters e o rapper Post Malone já tinham sido confirmados. O The Town também divulgou a pré-venda de mais de 150 mil ingressos e abre, no dia 18 de abril, às 19h, a venda geral, que será feita por meio do site da Ticketmaster.

Pré-venda do The Town

Quando: 18 de abril

Onde: site do Ticket Master

