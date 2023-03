BTS e Blackpink curtem show de Harry Styles na Coreia do Sul

Rosé, do Blackpink, assistiu ao show de Harry Styles na Coreia do Sul; "Love on Tour" em Seoul contou com presença de integrantes do BTS, ENHYPEN e de outros grupos de k-pop

Após uma temporada com shows em diversos continentes, tendo passado no Brasil no final de 2022, Harry Styles chegou na Ásia para apresentações da “Love on Tour”. Desembarcando na Coreia do Sul, Harry se apresentou nesta segunda-feira, 20, no KSPO Dome, em Seoul.

Com estádio lotado, a plateia da “Love on Tour” contou com celebridades da música e do entretenimento sul-coreano. Jungkook, Taehyung, Suga e Namjoon, do BTS, foram flagrados pelo público.

Sunghoon, Jay, NI-KI e Jake, do grupo ENHYPEN, Wooyoung, do grupo Ateez, e o solista Holland também assistiram ao show. Jennie e Rosé, do grupo feminino Blackpink, também marcaram presença.

O momento rendeu até um encontro de Rosé e Harry Styles nos bastidores, que foi compartilhado pela artista em seu perfil no Instagram.



