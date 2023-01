Shows de Shakira no Brasil estão previstos para 2023; veja datas

Tem novidade para os fãs de Shakira! A cantora colombiana deve realizar três shows no Brasil durante setembro de 2023. O primeiro está previsto para o dia 19, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em sequência, a artista apresenta os principais hits no Rio de Janeiro, no dia 21 do mesmo mês.

A cantora finaliza a passagem pelo País em São Paulo, no Allianz Parque, com data marcada para o dia 23. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Dona de sucessos como "Hips Don't Lie", "Loca" e "La Tortura", Shakira se apresentou pela última vez em território brasileiro no ano de 2018, quando trouxe a turnê "El Dorado".

Sobre o assunto Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições até o dia 03/02

Globo de Ouro 2023: cerimônia não será transmitida no Brasil

Sesc Ceará abre chamada de credenciamento para artistas e grupos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, a estrela lançou os singles "Monotonía" e "Te Felicito". A cantora também esteve em alta no Brasil durante a Copa do Mundo, devido ao sucesso da música "Waka Waka". No último domingo, 1º, a colombiana fez uma participação surpresa no programa Domingão com Huck.

Ela enviou uma mensagem para o influenciador Raphael Vicente, que fez uma nova versão da faixa, intitulada "Waka Waka da Maré". O vídeo viralizou nas redes sociais. "Estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil", convidou Shakira.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags