Shakira compartilha vídeo de "Waka Waka" feito por brasileiro: "Adorei!"

A Shakira usou seu perfil no Twitter para compartilhar nesta segunda-feira, 5, o vídeo-paródia do clipe “Waka Waka (This Time For Africa)” feito pelo influenciador digital carioca Raphael Vicente. O jovem comemorou a atenção da artista nas redes sociais, emocionado.

Raphael fez várias publicações repercutindo o acontecimento, afirmando estar “chocado” com a situação. “Estou chorando que nem uma criança. Eu nem seguia ela, nem comprei a música, ela vai me processar. Baixei num site pirata”, brincou.

This is soooo good. Adore! Muito legal!!! @raphaelviicente pic.twitter.com/oQjry8vg2N December 6, 2022

Nesta terça-feira, 6, a artista colombiana manteve a interação com o influencer nas redes sociais, repostando uma das publicações emocionadas de Raphael. Confira:

E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar com migo na minha próxima apresentação no Brazil!!!!! https://t.co/CuDrHZ6AFC — Shakira (@shakira) December 6, 2022

O clipe

Raphael Vicente teve a ideia de reunir moradores da favela do Complexo da Maré, onde mora mo Rio de Janeiro, para recriar o maior clássico das Copa do Mundo: o videoclipe de "Waka Waka (This Time For Africa)". A música foi composta e interpretada por Shakira em 2010 e traz, no refrão, um sample do grupo de Camarões Golden Sounds.



Com letras que recriminam o preconceito e festejam a paixão brasileira por futebol, Vicente recriou a música com um remix feito para dançar, com uma coreografia bem animada.

A canção “Waka Waka” de Shakira está entre as mais escutadas no Spotify Brasil na última semana. Ela chegou a estar na 13ª posição entre as 100 músicas mais tocadas.



