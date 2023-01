Piqué compartilha primeira foto com nova namorada

O ex-jogador Gerard Piqué causou polêmica ao publicar a primeira foto ao lado da nova namorada, a estudante Clara Chía, na noite desta quarta-feira, 25. A imagem ao lado da jovem de 23 anos foi divulgada no Instagram.

Os dois foram flagrados juntos pela primeira vez em agosto de 2022. Entretanto, eles teriam mantido um caso durante o relacionamento do atleta com a cantora colombiana Shakira. Nos comentários, internautas repudiaram a publicação. "Shaki team! Tomara que ela poste logo com outro boy", comentou a influenciadora Gabriela Sales.

Shakira se divorciou de Piqué em junho do ano passado e, em música divulgada no último dia 12, expôs a infidelidade do ex. "Trocou uma Ferrari por um Twingo", diz um dos versos da canção "BZRP Music Session #53", lançada em parceria com o produtor Bizarrap. Desde então, o antigo casal troca farpas.

Nos últimos dias, o esportista vem sendo alvo de novos rumores de traição. Segundo Jordi Martin, paparazzo que acompanha Shakira, Piqué foi visto com a advogada Julia Puiggali enquanto já estava com Clara. Ele ainda não se pronunciou sobre o caso.



