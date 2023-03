Pabllo Vittar é criticada por reação em vídeo do filho de Ivete

A artista Pabllo Vittar comentou no vídeo em que filho de Ivete Sangalo mostra novo visual do rapaz, que tem 13 anos

Pabllo Vittar recebeu muitas críticas nesta quinta-feira, 2, após comentar em um vídeo de Ivete Sangalo que mostra o novo visual de seu filho, Marcelo. Na publicação, a artista reagiu ao jovem, de 13 anos, com "Genteeeeee" seguido de emojis de calor.

O vídeo de Ivete Sangalo mostra o novo corte de cabelo de Marcelo. Nos comentários, muitos seguidores da cantora baiana elogiaram a nova aparência do rapaz, no entanto, a reação de Pabllo Vittar foi considerada inadequada.

"Meu Deus, que povo doente", criticou uma seguidora. Outra internauta, no entanto, afirmou que o emoji de calor pode ser usado sem intenções de conotação sexual: "Eu uso até pra minha mãe, pelo amor de Deus".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pabllo Vittar apaga comentário

O comentário de Pabllo Vittar não está mais disponível. No entanto, a artista pop, de 29 anos, fez um novo comentário: "Muito fofo", acompanhado de três emojis de coração.

No Twitter, a artista explicou sobre sua intenção com o comentário na publicação de Ivete Sangalo. "Não comentei isso com conotação sexual, conheço Marcelo, conheço Ivete... A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres !!!!", explicou.

Não comentei isso com conotação sexual conheço marcelo conheço Ivete a maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres !!!! pic.twitter.com/WNkJUqab8u — Pabllo Vittar (@pabllovittar) March 2, 2023

Confira vídeo da mudança de visual do filho de Pabllo Vittar:

VEJA: Marcelinho, filho da Ivete Sangalo, da adeus ao cabelo grande. Gostaram? pic.twitter.com/8G3O0bWjr3 — CHOQUEI (@choquei) March 1, 2023

Cabelo de Marcelo foi doado para crianças com câncer



O filho de Ivete Sangalo, antes conhecido por usar cabelos longos, colheu suas madeixas de cabelo para doar para o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC) na Bahia.

"Depois de 10 anos cuidando dessa cabeleira aqui, eu vou finalmente cortar, e vou doar para a galera do GACC, com muito carinho e muito respeito", diz Marcelo em vídeo.

A instituição GACC não tem fins lucrativos. Ela foi criada há 33 anos por médicos, pais de crianças que enfrentavam o câncer. Até então, o grupo assistencial apoia o tratamento de crianças e adolescentes com a doença no estado da Bahia.

Sobre o assunto Com Pabllo Vittar, Aracati é destaque do Carnaval 2023 do Ceará

Pabllo Vittar faz show no Carnaval de Aracati; veja fotos

Pabllo Vittar: cearenses participam do clipe 'Balinha de Coração'

Pabllo Vittar lança "Noitada", álbum com Anitta e Glória Groove

Carnaval: Nattan e Pabllo Vittar se apresentam em Aracati

Pabllo Vittar bate microfone na boca após esbarrar em dançarino

Pabllo Vittar se emociona em show da posse: "Meu presidente"

Tags