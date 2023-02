Pabllo Vittar: cearenses participam do clipe 'Balinha de Coração'

Vídeo de "Balinha de Coração", nova música de Pabllo Vittar com Anitta, conta com três cearenses na ficha técnica

Novo disco de Pabllo Vittar, "Noitada" tem entre os destaques a faixa "Balinha de Coração", com participação da cantora Anitta. A canção ganhou um vídeo do tipo "visualizer" — mais simples do que um clipe — que conta com três artistas cearenses na ficha técnica.

Os realizadores Gabriel Marques (que assina como Antropofagia), Pedro Sari e Daniel Pires de Queiroz participaram do projeto que foi lançado na noite da quarta, 15. Todos eles são naturais de Fortaleza.

Gabriel é responsável pelas imagens VHS e pela colorização do vídeo, enquanto Pedro e Daniel fizeram a técnica da rotoscopia — animação de imagens gravadas. Pedro também atuou nos efeitos visuais da produção.

O visualizer de "Balinha de Coração" mostra Pabllo se divertindo em ambientes de festa com amigos como Urias, Pedro Sampaio e a própria parceira musical Anitta. A canção chegou a ocupar a terceira posição entre as músicas mais ouvidas de Pabllo no Spotify, com mais de um milhão de streams.

Carnaval: Pabllo Vittar e Nattanzinho fazem show em Aracati

Pabllo Vittar se apresenta no Carnaval de Aracati, município cearense localizado a 147.3Km de Fortaleza. Além dela, há nomes como o de Nattanzinho, Mari Fernandez e Xand Avião. O show da cantora está previsto para segunda-feira, 20.

