Com Pabllo Vittar, Aracati é destaque do Carnaval 2023 do Ceará

Na 3ª noite do Carnaval de 2023 em Aracati, festa teve como atrações principais Solange Almeida e Pabllo Vittar; cantoras arrastaram multidões pelas ruas do município e viraram a madrugada de segunda-feira, 20, com grandes sucessos

O tão esperado retorno do Carnaval foi comemorado com muita alegria, diversão, reencontros e êxtase nos quatro cantos do Ceará. Não foi apenas em Fortaleza que a folia tomou conta das ruas, após dois anos sem festa pública devido à covid-19. No litoral leste do Estado, Aracati, a 174km da Capital, deu início à animação carnavalesca na sexta-feira, 17, e teve como atração principal o cearense Nattan.

Com uma programação que mesclava artistas cearenses com outros de grande alcance nacional, o Carnaval de Aracati também contou com Marcos Lessa, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Pabllo Vittar, É o Tchan, Luis Marcelo e Gabriel, Solange Almeida e Zé Cantor, além de Matheus Fernandes e Mari Fernandez que encerraram a festividade nesta terça-feira, 21.

A cantora Pabllo Vittar foi a maior atração nacional. Entre todos os show realizados pela maranhense durante o Carnaval, o de Aracati foi o único fora de uma capital estadual.

Carnaval 2023: Pabllo Vittar em Aracati

Caravanas vindas de diversas cidades cearenses e de outros Estados, foliões já fantasiados, outros ainda virados e alguns paredões nas esquinas alertavam a chegada no município que se preparava para viver a terceira noite de shows na rua Cel. Pompeu, batizada de avenida do Carnaval.

Desde o final de semana, um grupo de jovens vindos de Fortaleza não escondeu as expectativas para a noite que teve Pabllo Vittar como apresentação principal. "A gente espera que seja o melhor dia! A Pabllo é a atração, então a noite de noite vai ser tudo", declarou Luis Gleidson, de 24 anos, que estava junto a outros cinco amigos.

Diante de uma ansiedade que era coletiva, o show de Pabllo teve início às 0h30min, e arrastou uma multidão para as ruas da cidade. Com diversos hits no currículo, a cantora e drag queen apresentou suas canções mais recentes, como “Balinha de Coração”, parceria com Anitta, e “Descontrolada”, com Mc Carol, ambas do disco “Noitada”, lançado no início deste mês.

Além das músicas mais novas e que já estavam na ponta da língua dos foliões, sucessos mais antigos — como “K.O.”, “Amor de que”, “Bandida”, “Corpo Sensual”, “Rajadão” e “Open Bar” — levaram os turistas e moradores a pularem e acompanharem durante as quase três horas de duração do trio-elétrico.

Em Aracati, o Bloco da Pabllo animou crianças, jovens, idosos e famílias inteiras que faziam de tudo para conseguir a melhor localização e ver a artista passar com sua energia e carisma. “Que noite inesquecível! Muito obrigada Aracati, pelo carinho e por me deixar fazer parte da festa de vocês. Já quero de novo”, declarou a cantora em publicação no seu Instagram.



Capitã Katharyne, da Polícia Rodoviária Estadual, avaliou como incomum o aumento no número de carros naquele horário e sentido, porém classificou a manhã de forma positiva devido a ausência de ocorrências. “É um fluxo grande para ser uma segunda-feira, mas até o momento não houve acidentes”, disse.

Carnaval 2023: Majorlândia mantém tradição de mela-mela

Considerado um dos dias mais aguardados pelos foliões cearense, a segunda-feira, 20, já dava sinais de que seria agitado desde o início do dia. Quem passava pela CE-040 em direção às praias de Majorlândia e Canoa Quebrada esbarrava em uma movimentação intensa de automóveis. Nada que atrapalhasse o deslocamento na rodovia, porém.

Paredões a cada esquina disputavam pela atenção dos visitantes que seguiam em direção a Majorlândia. No trajeto para chegar ao palco, onde se apresentaram os cantores Raissa e Serfano Giló, o público se divertiu no tradicional mela-mela que reunia um público variado disposto a jogar goma para o alto.

Com crianças e famílias inteiras, a praia Majorlândia conquistou a atenção de jovens que tomaram a região e escolheram passar os quatro dias de Carnaval entre o local e a praia de Canoa Quebrada. Com bastante movimentação, pessoas de variadas nacionalidades saíam da avenida Broadway, point da vila, direto para a praia e aproveitavam as barracas na faixa de areia.

De Fortaleza, a empreendedora Juliana e sua família foram curtir o terceiro ano de Carnaval em Aracati e aguardavam as apresentações de Solange e Pabllo Vittar, na segunda-feira. "Chegamos segunda de manhã e viemos direto para Canoa pegar uma praia antes de voltar para Aracati. A gente vai ver o show e depois voltamos para Fortaleza", explicou.

