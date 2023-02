Pabllo Vittar faz show no Carnaval de Aracati; veja fotos

Cantora se apresentou por volta de 00h30min em um trio elétrico na rua Dragão do Mar, no Centro de Aracati

Uma das mais aguardadas atrações do Carnaval de Aracati, a cantora Pabllo Vittar se apresentou na madrugada desta terça-feira, 21. O show teve início por volta de 00h30min e foi sucedido por Solange Almeida.

Em um trio elétrico na rua Dragão do Mar, localizada no Centro de Aracati, Pabllo cantou músicas do seu mais recente álbum, o "Noitada", que inclui o feat "Descontrolada", que a artista fez com a funkeira MC Carol. Além de hits da carreira como "Amor de Quê", sucesso do Carnaval 2020, "Parabéns", "K.O" e "Seu Crime".

A apresentação contou com fãs da cantora e público diverso: além de jovens, crianças e idosos também prestigiaram a cantora. "Aracati! Eu amo vocês! Que noite incrível!", elogiou Pabllo no Twitter.

Segundo apurado pela repórter do O POVO, Lílian Santos, a expectativa do público era de que Solange e Pabllo Vittar se encontrassem para cantar juntas, fato que acabou não se concretizando por desencontro dos trios. Restou, a Solange, enviar um beijo à colega artista.

Confira registros:

