Gkay posta fotos na Semana de Moda de Paris: 'Tentando respirar'

A influenciadora digital paraibana Gkay está de volta às redes sociais e usou esse espaço para publicar registros de sua ida à Semana de Moda de Paris, na França. Com fotos luxuosas, a humorista comemora a experiência: “Tentando respirar”.

"Não via a hora de chegar nesse carro para gritar!! Eu não sei explicar. Estou tentando respirar, porque esperava tudo desse desfile, menos o que foi. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Passa tão rápido que não dá tempo de processar. Vou trocar de look aqui no carro mesmo e já vou pra outro", comemorou Gkay.

Animada com a vivência em Paris, a humorista foi muito elogiada por seus seguidores com as fotos após o sumiço. “Te ter de volta aqui na sua melhor fase é tudo! Que Deus te abençoe e te blinde, você está perfeita!", comentou internauta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sou seguidora raiz, essa é a verdadeira Gessica Kayane por que eu e os demais seguidores nos apaixonamos”, comemorou fã.

Gkay se distanciou das redes sociais no final de dezembro, após a exibição do Melhores do Ano 2022 na TV Globo, onde o humorista Fábio Porchat fez piadas com a influenciadora. Além disso, Gessica Kayane foi alvo de críticas dos internautas depois que o professor de dança Rodrigo Thomaz, que foi parceiro dela na Dança dos Famosos de 2022 expôs que passou "situações desagradáveis" com ela. A equipe da influenciadora chegou a desativar o perfil dela no Twitter no dia 28.

Sobre o assunto Anitta, Gkay: qual a previsão dos astros para as famosas em 2023

Pocah dispara indireta para Gkay: "Acho é pouco"

Gkay sai do hospital e tem detox de redes sociais após ataques

Anitta, Neymar, Alvaro e mais: veja famosos que reagiram ao caso Gkay

Gkay desativa conta no Twitter após polêmicas; entenda

Gkay passa mal e é internada em São Paulo, diz colunista

Dançarino detona Gkay: "Pior ser humano que já conheci"



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags