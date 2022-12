Gkay desativa conta no Twitter após polêmicas; entenda

Quem tenta acessar o perfil de Gkay no Twitter se depara com a mensagem de que "essa conta não existe"

A influenciadora digital e humorista paraibana Gkay desativou a conta no Twitter desativada na madrugada desta quarta-feira, 28. O fato ocorreu em meio a polêmicas da artista com o ator e comediante Fábio Porchat nos últimos dias e após internautas resgatarem postagens antigas dela na rede social sobre temas como cotas raciais e com comentário gordofóbico.

Quem tenta acessar o perfil de Gkay no Twitter se depara com a mensagem de que “essa conta não existe”. Na última terça-feira, 27, ela foi hospitalizada após “se sentir mal”, mas recebeu alta nesta quarta-feira. A influenciadora tem recebido críticas desde o último domingo, 25, quando Fábio Porchat fez uma piada no “Melhores do Ano” da Globo com ela e o falecido Jô Soares.

“Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com a Gkay, né, Tatá [Werneck]? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes”, disse Porchat na ocasião. Gkay, então, se pronunciou sobre o caso nas redes sociais afirmando que teve a noite de Natal estragada e criticando as palavras do humorista. Entretanto, Porchat a respondeu e expôs polêmicas que a envolvem, como supostos maus tratos a funcionários e “fracassos” de audiência em filmes.

O ator não foi o único a expor situações de Gkay. No Twitter, internautas passaram a resgatar publicações antigas em que a influenciadora se manifestou sobre assuntos como cotas raciais e fez comentários gordofóbicos. Além disso, um professor de dança da Dança dos Famosos 2022 afirmou ter passado por “inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela”.

A conta de Gkay no twitter foi desativada após começarem a desenterrar tweets antigos da influenciadora. pic.twitter.com/cFyg8O1eM7 — PAN (@forumpandlr) December 28, 2022





Eita como é racista essa Gkay, meu Deus Alvaro você não vai fazer o exposed dessa aqui tb? pic.twitter.com/SV86b2nWpe — Josley (@joixley) December 28, 2022

