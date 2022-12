Anitta, Gkay: qual a previsão dos astros para as famosas em 2023

Polêmicas, fofocas, controvérsias e muito mais. 2023 já está batendo à porta e nós queremos saber o que os astros estão preparando para as celebridades e personalidades brasileiras para o ano que vai começar.

Descendente de ciganos, Phelippe Colle revelou para o Vida&Arte que um novo artista irá se destacar após parcerias especiais e terá grande apoio para tornar sua carreira um sucesso. O cigano, que trabalha como cartomante há 12 anos, também declarou que “artistas adormecidos” voltarão a se destacar na mídia nacional.

O cigano Phelippe nos deu uma prévia de como será o ano de 2023 para algumas famosas. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ano Novo 2023: Qual a previsão de 2023 para celebridades e influencers?

Anitta

A cantora terá um ano lento, onde possivelmente precisará dar uma pausa, a partir de maio, para recuperar as energias e até mesmo cuidar da saúde, por possíveis problemas respiratórios, pneumonia e até problemas na garganta. Anitta irá se envolver em uma briga ou discussão, que tomará grandes proporções, mas tudo acabará bem para ela. E teremos uma nova parceria entre ela e um artista de enorme poder no mundo artístico.

Gkay

A influencer terá um começo de ano movimentado por fofocas, agressões verbais e acusações. Novas polêmicas vão surgir envolvendo o nome da influenciadora, e ela se envolverá em um novo conflito, só que, desta vez, com uma pessoa jovem, com isso sofrerá novos ataques. Mas tudo será passageiro, brevemente ela será esquecida no sentido dos ataques. Já o evento “Farofa da Gkay” sofrerá mudanças drásticas, onde um ciclo será finalizado por conselhos de amigos e de empresários dela, pois os astros mostraram este evento morrendo, e, com isso, vêm novidades à tona pela artista.

Leia também | Horóscopo 2023: O que os astros dizem sobre Lula e Bolsonaro?

Juliette

Vencedora do BBB 21, Juliette reconhece que ascensão financeira ajudou ela e a família (Foto: Divulgação)



O ano de 2023 será voltado para resolver problemas de família. Ela se irá se destacar neste novo ano, virão ataques de pessoas que ela considerava como base, apoiadores e, inclusive, isso soando para ela como uma traição, o que tende a fazer a cantora se isolar por um tempo, tirando uma pausa para cuidar da saúde espiritual e mental. Existe também uma grande chance dela comprar um imóvel novo.

Mirella Santos

2023 chegará com grandes parcerias nos primeiros quatro meses, no qual ela se destacará ainda mais, conquistando a casa própria. Mas, a influenciadora tende a passar por problemas no relacionamento, onde ela precisará ter cuidado ou isso a levará a ter conflitos intensos, que podem resultar em separação. Mirella tem tendência a engravidar em 2023, porém não seria aconselhado, pois a gravidez será problemática e pode não chegar ao fim.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags