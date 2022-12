Gkay passa mal e é internada em São Paulo, diz colunista

A atriz e influenciadora Gkay passou mal e precisou ser levada para um hospital na tarde dessa terça-feira, 27.

A humorista foi alvo de críticas nas redes sociais após a participação de Fábio Porchat no Melhores do Ano, no último domingo, 25. Humorista expôs polêmicas que a envolvem em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo as informações da coluna Lucas Pasin, do portal Splash Uol, a assessoria de imprensa da artista informou que ela não está "dopada de remédios" e que a previsão de alta é para esta quarta-feira, 28.

A equipe da artista também informou que não será divulgado boletim de saúde.

