Dançarino detona Gkay: "Pior ser humano que já conheci"

As polêmicas envolvendo Gkay estão surgindo a cada dia. Após a treta entre a influencer e o humorista Fábio Porchat, que começou com uma piada feita por ele durante o Domingão do Huck, o professor de dança Rodrigo Thomaz também se pronunciou.

“Sim, ela é isso tudo que ele falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não tem ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente… Mas, é isso aí”, relatou o professor, que foi parceiro de Gessica Kayane na Dança dos Famosos de 2022.

Na declaração de Rodrigo, que foi feita em seu perfil no Instagram, o dançarino também agradece Fábio Porchat por divulgar a “verdade” sobre a influencer: “Nunca falei abertamente sobre o assunto Gkay, mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é. Pois é, obrigado Porchat por falar 1/5 do que é Gkay de verdade. Tive o ‘prazer’ de conhecer e conviver até mesmo em sua casa com a pior ‘ser humana’, que já pude conhecer…”.

Professor de dança faz declaração sobre Gkay: "É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo." (Foto: Reprodução/Instagram)



Durante a Dança dos Famosos, Rodrigo Thomaz chegou a ser substituído por um outro dançarino. Na época, Huck explicou que o professor estava indisposto e não havia ensaiado. “É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo.”, adicionou Rodrigo sobre Gkay.



