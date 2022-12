Anitta, Neymar, Alvaro e mais: veja famosos que reagiram ao caso Gkay

Após inúmeras polêmicas recentes envolvendo Gkay e Fábio Porchat, famosos e influenciadores digitais opinaram sobre o caso nesta terça-feira, 27. Comentários como o de Anitta e Neymar foram publicados nas redes sociais após o humorista fazer vídeo comentando sobre a piada no programa Domingão com Hulk.

Amiga de Gkay e de Fábio Porchat, Anitta publicou em sua conta no Twitter um texto sobre julgamento e acolhimento sem citar nomes. Por suas palavras pacificadoras, os internautas especularam que a artista se referia à briga recente entre os dois.

“O amor cura. Vamos olhar pro outro num lugar de amor e compreensão. Todos nós já estivemos num momento sombrio ou equivocado. Que tal aprendermos a reconhecer estes momentos e oferecer ajuda ao invés de julgamento? Estaríamos num mundo muito melhor”, disse a cantora.

Sem tomar partido ou direcionar apoio a alguém, a artista concluiu: “Não existe o certo ou o errado. Todos têm sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada”.

Anitta escreve texto pacificador sobre Gkay e Fábio Porchat (Foto: Reprodução/Twitter)



Opinião de Neymar e de amigos da Gkay

Neymar acolheu a jovem na tarde desta terça-feira, 27, e deixou um recado no Twitter para ela: “Gkay, tudo passa … Fica bem”. Muitos internautas responderam o atleta afirmando que ele sempre está “do lado errado”, citando o apoio dele ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e a sua torcida ao ex-BBB Prior no paredão contra Manu Gavassi (programa Big Brother Brasil 20).

Melhor amigo de Gkay, Alvaro Xaro também defendeu a influenciadora por meio de uma publicação no Instagram: “Sei que o mundo está contra você, mas tô do seu lado para te dar apoio e puxão de orelha quando preciso e você sabe disso. Aí agora é eu e tu contra o mundo. Depois a gente vê no que dá. Te amo de sempre para sempre”.

Opinião de quem defende Fábio Porchat

Nos comentários do vídeo publicado por Porchat, em que ele se justifica, critica Gkay e anuncia que não pedirá desculpas a jovem, diversos famosos da TV e colegas humoristas apareceram o defendendo no caso.

A comediante Dani Calabresa brincou: “Porchétes, quem te conhece sabe que você é uma pessoa do bem e que nunca faria nada para magoar ninguém. Obrigada por alegrar o meu ano novo”.

A cantora Maria Gadú e o jornalista Felipe Andreoli deram apoio ao humorista afirmando que ele é um “Gênio!” [Gadú] e que está “110% correto” [Andreoli].

Muitos artistas disseram estar “aliviados” por assistir ao vídeo de Porchat e perceber que não houve pedido de desculpas para o caso. A apresentadora Astrid Fontenelle comentou: “Ufa!!!!! Eu achei que vinha um pedido de desculpas. Veio uma aula! Boas férias!!”. Companheiro de profissão do humorista, Gregório Duvivier também comemorou: “Que alívio, achei q fosse um pedido de desculpas”.

O início de tudo: Gkay x Porchat

Tudo começou no último domingo, 25, quando foi ao ar a programação Melhores do Ano na TV Globo e o humorista Fábio Porchat brincou sobre uma possível entrevista de Jô Soares com Gkay, insinuando que o apresentador teria preferido morrer do que entrevistar a influenciadora.

Gessica Kayane então publicou nas redes sociais que havia se sentido humilhada e que sua noite de natal havia sido estragada pela piada de Porchat. Em resposta a reação da influenciadora, o humorista fez um vídeo nesta segunda-feira, 26, falando que a piada havia sido apenas uma brincadeira - como ele já costuma fazer - e que não pediu e nem irá pedir desculpas sobre o caso.

Professor de dança expõe Gkay

Na terça-feira, 27, diante das críticas feitas por Fábio Porchat à Gkay, o professor de dança Rodrigo Thomaz, que fez dupla com ela na competição “Dança dos Famosos”, também falou sobre a jovem.

“Sim, ela é isso tudo que ele falou [Porchat] e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não tem ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente… Mas, é isso aí”, afirmou.

O dançarino finalizou ainda fazendo declarações polêmicas: “Obrigado Porchat por falar 1/5 do que é Gkay de verdade. Tive o ‘prazer’ de conhecer e conviver até mesmo em sua casa com a pior ‘ser humana’, que já pude conhecer".

Gkay passa mal e é internada

No mesmo dia, durante a tarde, a influenciadora passou mal e precisou ser levada para um hospital. A equipe da artista informou que não será divulgado boletim de saúde.

De acordo com o portal UOL Splash, a assessoria de imprensa da artista informou que ela não estaria "dopada de remédios" e tem previsão alta nesta quarta-feira, 28.



