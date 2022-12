Farofa da Gkay: influenciadora fecha hotel 5 estrelas; diárias podem chegar a 10 mil

O evento que reunirá famosos a partir de segunda-feira, 5, em Fortaleza, conta com avião fretado e serviços de hotel exclusivos

A influenciadora e humorista Gessica Kayane segue investindo alto na famosa "Farofa da Gkay". Para o evento, a paraibana alugou todas as 315 suítes do Marina Park Hotel, maior hotel de Fortaleza, com diárias que podem chegar a R$ 10 mil.

A festa, criada para comemorar o aniversário da humorista, inicia segunda-feira, 5, e vai até quarta-feira, 7, prometendo reunir famosos e influenciadores digitais no hotel, que já sedia o evento há dois anos.

Para o lazer dos convidados, estarão à disposição piscinas, bares, restaurantes, academia, pista de caminhada e corrida com 2.500 metros, quatro quadras de tênis, salão de beleza. Além disso, serão oferecidos lanches 24 horas, feijoada na piscina, cardápio variado e outros benefícios.

Para o show, as atrações confirmadas são Anitta, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio e Wesley Safadão.

O investimento vai além. A anfitriã também fretou um avião para transportar os convidados à capital cearense. O Airbus A321, da Latam, tem capacidade para até 216 passageiros e terá fila exclusiva para o embarque em uma área separada no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP).

A "Farofa da Gkay" será transmitida ao vivo pelo canal Multishow e no Globoplay. A informação foi anunciada em novembro pelo Grupo Globo.

