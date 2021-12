Gkay confirma que próxima Farofa ocorrerá novamente em Fortaleza

Na última semana, as redes sociais foram bombardeadas com informações sobre a Farofa da Gkay. Com três dias de festa, o evento comemorou o aniversário de 29 anos da digital influencer Gessica Kayane no hotel de luxo Marina Park, em Fortaleza. Durante conversa no podcast Poddelas, a comediante e digital influencer anunciou que a próxima edição do evento deve ocorrer novamente na Capital cearense.

"Eu gostei muito de fazer em Fortaleza, né? Acho que tem uma estrutura muito legal lá, pra gente fazer. Provavelmente, vai ser lá também”, disse na entrevista conduzida por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, que teve cerca de quatro horas de duração. A influenciadora adiantou que a data da “Farofa 2022” também ocorrerá durante três dias, próximo ao dia de seu aniversário. Segundo ela, provavelmente entre 5, 6 e 7 de dezembro.

Anteriormente a Farofa era realizada em um resort em João Pessoa, na Paraíba. No entanto, o empreendimento foi leiloado e não poderia comportar novamente o evento. Ainda durante a conversa, transmitida pelo Youtube, Gkay contou detalhes sobre o processo de escolha de Fortaleza para realizar a festa.

Faltando 20 dias para seu aniversário e ainda sem um local ainda para realizar o evento, a sugestão do Marina Park veio de um amigo. A influencer então entrou em contato com o empreendimento e o “fechou”. “Eu falei que tem que ser tudo: quero a piscina, quero o bosque. Quero todo o hotel! Foram 360 quartos (para os convidados)”, contou Gkay.

Atrações Internacionais

Gkay também foi questionada sobre as possíveis atrações que acontecerão na próxima Farofa. Durante a conversa, foram levantadas hipóteses de artistas internacionais. “Agora que a Farofa está bombada, em 2022 você pode trazer uma atração internacional. Você poderia trazer o Harry Styles. Imagina um show do Harry Styles na Farofa!”, sugeriu o influenciador Rafael Uccman, que também participou da conversa.

Gessica, no entanto, ressaltou que sonha com a presença do boy group BTS. “Sabe quem eu queria trazer? De verdade? O BTS!”. Rafa Uccman levantou a questão dos custos para trazerem os artistas sul-coreano. A cantora Card B e a Rihanna, além da influencer e empresária Kylie Jenner também foram levantadas. Gkay mencionou ainda que irá investir em uma estrutura semelhante à utilizada no festival Villa Mix Festival.

Neste ano, o evento trouxe como atração apresentações de artistas como Alok, Wesley Safadão, Xand Avião, Pedro Sampaio, Simaria, Kevinho, Zé Felipe, além de outros nomes . A humorista teria investido cerca de R$ 2,8 milhões na festa.

