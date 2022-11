Farofa da Gkay: Influenciadora fretará avião para convidados da festa

A influenciadora digital, humorista e atriz paraibana Gessica Kayane anunciou, por meio de suas redes sociais, que os convidados da próxima edição da sua festa - a Farofa da Gkay - serão levados para o evento em um avião fretado, e o transporte será pago pela própria influencer. A festa será realizada nos dias 5, 6, e 7 de dezembro, em Fortaleza.

"A Farofa este ano começa no ar. Sim, este ano teremos um avião da Farofa para nossos convidados. Apertem os cintos e aproveitem a viagem", disse a humorista, também conhecida como Gkay. Em entrevista ao Gshow, ela afirmou que o investimento estimado para esta edição é quase o triplo do valor gasto na versão do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A festa foi criada pela influenciadora para celebrar seu aniversário. Em 2021, foram gastos R$ 2,8 milhões para a realização da Farofa. Agora, o cálculo estimado é por volta de R$ 8 milhões para a próxima edição. “É investimento do meu bolso mesmo. Não sei de onde vou tirar tanto dinheiro… As pessoas acham que minha motivação é o dinheiro. É o dinheiro também, porque todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas, nesse caso, eu quero pegar e gastar ele todo na Farofa. Investir tudo na festa”, afirmou.

No ano passado, os desdobramentos do evento repercutiram bastante nas redes sociais após diversos famosos comparecerem ao Marina Park Hotel. Nomes como Xand Avião, Alok, Wesley Safadão, Viih Tube, Deolane Bezerra, Whindersson Nunes e Carlinhos Maia estiveram na Farofa de 2021.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags