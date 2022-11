Farofa da Gkay: Ivete, Pabllo e Anitta se apresentarão na festa

Neste domingo, 27, mais três atrações foram confirmadas para a festa anual da influenciadora Gessica Kayane, ou como é mais conhecida, GKay. A celebração, que comemora seu aniversário, já contava com estrelas como Anitta; agora, confirmam presença também Ivete Sangalo, Pabllo Vittar e Pedro Sampaio.

A "Farofa da Gkay", como a festa é chamada, acontece desde 2017, e em 2022 será sediada em um hotel de luxo em Fortaleza entre os dias 5 e 7 de dezembro. Os convidados são transportados até o local do evento por meio de um avião fretado, da empresa Latam, de modelo Airbus A321.

A primeira edição da festa realizada na Capital cearense foi no ano anterior, em 2021. Na ocasião, o hotel Marina Park lotou com os famosos convidados e foi palco de acontecimentos célebres, como a reunião dos ex-Aviões do Forró, Solange e Xand Avião, que cantaram juntos seus sucessos da época de dupla.

O local da festa em 2022 ainda não foi confirmado, mas a edição já é polêmica: os convites foram entregues aos convidados em sacos de lixo pretos, amarrados com uma fita adesiva amarela identificando-os. A inspiração nos conceitos da marca Balenciaga dividiu internautas.

Engraçado todo mundo critica a farofa da Gkay, mas se recebesse o saquinho de lixo preto com o convite, estariam lá… — Rodrigues

