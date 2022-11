Anitta é confirmada na Farofa da Gkay que acontece em Fortaleza

Anunciada nesta terça-feira, 22, como a 1º atração confirmada na Farofa da Gkay, Anitta estará presente no evento que acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

A Farofa da Gkay reúne vários famosos do Brasil, entre cantores, atores e influencers para três dias de muita festa e polêmicas. No post, compartilhado pela influencer e pelo Instagram oficial do evento, é possível ler: "Vamos começar pela patroa!", fazendo referência à voz de “Girl from Rio”.

As famosas são grandes amigas e Gkay chegou a ficar no hospital, ao lado da cantora, enquanto ela se recuperava de sua cirurgia para tratar a endometriose.



A Farofa da Gkay de 2021 teve shows de artistas como Alok, Wesley Safadão, Xand Avião e É o Tchan. As atrações de 2022 serão reveladas aos poucos.

