Túnel do Amor é o novo reality show apresentado por Marcos Mion. Com 18 episódios, transmitidos semanalmente, dez duplas de amigos - cinco de homens e cinco de mulheres - foram escolhidos para participar do programa. Separados por duas casas, a Grafite e a Solar, interligadas por um túnel, eles tem o objetivo de bancar o cupido e encontrar a pessoa ideal para o outro amigo dar "match".

Os dates acontecem dentro do túnel, que além de servir para os encontros também é uma tecnologia que ajuda no rumo do jogo, e ajuda a tomar decisões, determinando qual dupla deve ser salva no fim de cada semana. Uma delas é substituída, dando lugar para novos participantes. A ex-participante de A Fazenda e cantora Jojo Todynho também participa do reality, só que dessa vez como comentarista.



Túnel do Amor: onde assistir online e na TV, e horário

O Túnel do Amor é exibido de segunda à sexta, a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Multishow. Os episódios do programa também são disponibilizados online, mas a exibição não é grátis. É para os assinantes da plataforma de streaming da Rede Globo, o Globoplay +canais.

Túnel do Amor: participantes

Adriana e Andressa

Carla e Duda

Darline e Malu

Luana e Marina

Nina e Vanessa

Caio e Fábio

Danillo e Randerson

Felipe e Stefano

Robinho e Otávio

Dan e Pedrinho

Primeira noite de Túnel do Amor mostrou cenas de sexo

O primeiro episódio novo reality do canal Multishow já protagonizou cenas de sexo logo na primeira noite de confinamento, com cinco casais formados: Stefano Piccioli e Andressa Gil; Nina Parreira e Randerson Lopes; Fabio Pinto e Malu Diniz; Marina Fernandes e Otávio dos Santos; Pedro Salles e Duda Zandonai.

Túnel do amor: química entre os participantes

A rapidez dos participantes impressionou Marcos Mion, apresentador do programa. A edição do programa não revelou quais quatro dos cinco casais chegaram a se relacionar, mas não existem regras contra participantes que estão na mesma casa que venham a se envolver uns com os outros: também no primeiro episódio, o elenco de uma das casas já proporcionou um beijo gay e uma "curtição tripla", além dos casais que se formaram.

Robson Junior e Malu Diaz foram os primeiros a se encontrar; Robson foi indicado ao túnel por Darline Campos. Pedro Salles e Vanessa Dias formaram o segundo casal a se encontrarem no túnel, tendo conversado por áudios antes do encontro. (Colaborou Camila Garcia)

