Amazon expande frete grátis e entrega em até um dia no Brasil; saiba onde

A Amazon expandiu o frete grátis em até um dia para membros primes no Brasil e em até dois para os demais consumidores. Já a entrega em um dia agora vale para mais de 1 mil cidades nos estados de Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Para os membros prime, a opção é em até um dia sem valor mínimo de compra.

Todas as demais cidades do Brasil contam com frete grátis no Prime a partir de três dias em itens enviados pela companhia. A empresa frisa que o tempo de entrega pode variar conforme a localidade e disponibilidade do produto em estoque.

No Ceará, o frete grátis para membros Prime em até um dia útil agora está disponível para mais de 10 cidades como Fortaleza, Quixadá, Itapipoca, Russas e Tianguá.

A empresa anuncia ainda o lançamento de entregas no mesmo dia nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Barueri, Osasco e Guarulhos.

Esta opção de entrega anteriormente disponível somente para São Paulo agora vale para compras efetuadas até 12h do mesmo dia nestas cidades e é aplicável a itens selecionados dentro das mais de 30 categorias de produtos vendidos na Amazon.com.br.

Clientes que quiserem receber o produto no mesmo dia, pagam frete a partir de R$ 18,90 e membros Prime têm frete reduzido nessa opção a partir de R$ 14,90.



Consumidores que ainda não assinam o Amazon Prime contam com entrega gratuita na primeira compra sem valor mínimo e também nas compras acima de R$ 99 em livros e acima de R$ 149 em produtos enviados pela Amazon.



Hoje a empresa conta com 12 centros de distribuição, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco e Distrito Federal, além de quatro estações de entrega localizadas em grandes centros urbanos.

Conforme balanço da Amazon, essas estruturas de operações empregam direta e indiretamente mais de 8.800 pessoas e, em momentos de pico de vendas, ganham reforço com a contratação de temporários.



