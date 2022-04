Novo reality show com Marcos Mion estreia na Multishow e no Globoplay

O reality show "Túnel do Amor" estreia nesta quarta-feira, 27 de abril, tem exibição no Globoplay e no Multishow

O novo reality show “Túnel do Amor” estreia nesta quarta-feira, 27 de abril. Conteúdo, que será apresentado pelo Marcos Mion, estará disponível no Globoplay e no Multishow.

Com 18 episódios, que serão transmitidos semanalmente a partir das 22h30min, o programa contará com dez duplas de amigos que serão separados por duas casas interligadas por um túnel.

Os duos terão o objetivo de bancar o cupido e encontrar a pessoa ideal para o outro amigo. Os dates acontecerão dentro do túnel.

“É um experimento inédito onde não só você precisa se sair bem, mas seu melhor amigo também. Isso torna tudo mais instável e imprevisível. É preciso conhecer muito bem o seu amigo para encontrar o par perfeito para ele e praa que ele ache o seu”, explica Marcos Mion.

Depois do encerramento do reality na televisão, Jojo Todynho participará do “Terapeita”, que mostrará as reações da cantora sobre o que aconteceu no programa.

Túnel do Amor

Quando: a partir de 27 de abril, às 22h30min

Onde: no Multishow e no Globoplay



