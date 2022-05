Após 17 anos, Wanessa Camargo anuncia fim de casamento com Marcus Buaiz

Artista divulgou comunicado em seu perfil no Instagram e disse que o término foi uma decisão mútua

A cantora Wanessa Camargo, 39, anunciou o término do casamento com o empresário Marcus Buaiz, 42, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 2, nas redes sociais. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal".

Os dois estavam juntos desde 2005 e são pais de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7. O casamento aconteceu em maio de 2007, em São Paulo. "Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui", escreveu.

A artista ainda aproveitou a nota para pedir "espaço e privacidade" durante o momento e disse que preza pela continuidade do relacionamento em família. No ano passado, Wanessa e Marcus venderam uma mansão em Barueri (SP) por R$ 5,3 milhões.

