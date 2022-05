The Voice Kids 2022: cearense de Limoeiro do Norte vira as três cadeiras

Cecília Amorim cantou hoje no The Voice Kids 2022 Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil; menina escolheu fazer parte do time da dupla Maiara e Maraísa

Na estreia da sétima edição do The Voice Kids, uma cearense encantou todos os jurados. Cecília Amorim, de 14 anos de idade, é de Limoeiro do Norte e se apresentou cantando Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil. Após virar as três cadeiras hoje, domingo, 1º de maio (01/05/2022), a menina escolheu fazer parte do time da dupla de técnicas estreantes Maiara e Maraísa.



Antes de subir ao palco, Cecília conversou com o apresentador Márcio Garcia. "Comecei a cantar aos 7 anos de idade, dentro de casa com meu pai, que toca violão. Comecei a cantar na igreja, na escola e fazer pequenas apresentações. Também toco violão e comecei a aprender a tocar sanfona", contou ao lado de sua mãe, Aparecida.

"Sinto que, quanto estou no palco, consigo me libertar e mostrar ao público o que realmente estou sentindo", afirma a menina. Cecília conta ainda que a viagem para participar do programa foi a primeira que ela fez de avião.

Logo nos primeiros versos, a menina virou as três cadeiras dos jurados: Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Maiara e Maraísa. "Estou muito feliz, é uma coisa que não esperava que fosse acontecer na minha vida", comemora. "Agradeço a todos, amo muito todos vocês, mas hoje vou com Maiara e Maraísa", decidiu a jovem cantora de Limoeiro do Norte.

Entenda a dinâmica do The Voice Kids 2022

O programa começa com a fase de Audições às Cegas. Nesta primeira fase, os técnicos escolhem os candidatos somente pela voz porque estão de costas para o palco.

Eles viram suas cadeiras e montam seus times. Se mais de um técnico virar, o participante é quem escolhe o time. No total, serão 63 vozes aprovadas, 21 em cada time.

Ao todos, serão cinco etapas. Além das Audições, tem Tira-Teima, Batalhas, Semifinal e Final.

The Voice Kids 2022 ao vivo: onde assistir e horário?

A sétima temporada do The Voice Kids é exibida ao vivo aos domingos, às 14 horas e 20 minutos (horário de Brasília), após a ‘Temperatura Máxima’, na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay.

O programa reúne diversas crianças, de todas as regiões do Brasil, que possuem o sonho de iniciar na carreira musical diante de um júri, formado pelos artistas Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Maiara & Maraisa. A apresentação do programa é comandada por Márcio Garcia e conta com Thalita Rebouças nos bastidores.

