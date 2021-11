Ex-BBB Hadson Nery descobre ser pai de jovem de 19 anos

Hadson Nery, ex-participante do Big Brother Brasil 2020 e ex-jogador de futebol, descobriu que é pai de um jovem de 19 anos. A situação aconteceu na última quarta-feira, 24, quando um teste de DNA comprovou a paternidade. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, no portal “Metrópoles”.

Kleber Gabriel Mitoso Lameira é fruto de um relacionamento que o influenciador digital teve com uma amiga da escola, em 2001. Naquele período, ele terminou com a mulher porque aceitou um trabalho no Japão. Hadson afirma que não sabia da gravidez.

“Fiquei com a Dani, que é a mãe do Kleber Gabriel. Estudamos juntos por muito tempo e tivemos um relacionamento meio que de Carnaval, posso dizer assim, por volta de 2001. A gente se relacionou, mas segui carreira como jogador de futebol”, explicou ao colunista.

“Aquela altura, tinha ido embora para o Japão jogar e a gente perdeu o contato. Ela não quis me contar o que aconteceu depois e ficou nisso. Fiquei sem saber da gravidez dela. Ela, por fim, assumiu sozinha o filho. Perdi realmente o contato com ela”, continuou.

O ex-BBB indica que, se soubesse da gravidez, teria assumido o filho desde o início. “Se ela tivesse me contado, com certeza, eu assumiria na hora porque filho é bênção. Independentemente se eu iria continuar com ela ou não, assumiria. Ter descoberto 19 anos depois, também não muda nada. Recebo com muita alegria saber que tenho mais um fruto, mais uma bênção”, explicou.



