Jojo Todynho assume namoro com oficial do exército do Paraná

Após terminar o relacionamento com Márcio Felipe, Jojo Todynho engatou um novo namoro: a cantora agora está com Lucas Souza. Natural de Curitiba, no Paraná, o rapaz é oficial do exército e faz faculdade de Engenharia Civil.



Recentemente, a vencedora de "A Fazenda 12" revelou nas redes sociais que havia terminado o antigo namoro por conta de uma traição da parte dela. Mas agora está em um relacionamento sério com Lucas e chegou a compartilhar em um perfil privado no Instagram que foi pedida em namoro nesta segunda-feira, 29 de novembro.

No entanto, a informação foi vazada e a artista usou o perfil aberto para mostrar sua indignação. "Se eu não postei no meu Instagram ou Facebook público, é porque eu não queria postar", declarou. "Algum filho da p*** foi lá, pegou a foto no meu Instagram e mandou para os sites de fofoca. Infelizmente, a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau caratismo das pessoas, que se metem, falam da vida alheia sem saber se a pessoa quer que fale", detonou.

A cantora ainda falou que tem evitado sair e frequentar a casa de outras pessoas por conta de acontecimentos como esses. "Isso prova cada vez mais que eu tenho que ficar mais afastada dos outros, viver no meu mundo", disse. "Fiz um Instagram privado porque eu não quero estresse", afirmou.

Em tom de deboche, ela também falou que as pessoas se aproveitam dos seus relacionamentos para ganhar atenção, lembrando a situação que viveu quando assumiu o relacionamento com Polidoro Junior e uma mulher apareceu nas redes sociais afirmando que estava namorando ele quando o jogador começou a ficar com Jojo.



A cantora ainda rebateu os comentários sobre só namorar homens brancos. “Estão me chamando de palmiteira. O amor não tem cor", declarou. Também respondeu os comentários sobre o namorado ser interesseiro. "Lucas não precisa de mídia. Se ele precisasse, o Instagram dele seria aberto. Ele é oficial, então obviamente não precisa do meu dinheiro e de biscoito. Aliás, nunca dei dinheiro para homem”, declarou.



Segundo Jojo, os dois se conheceram durante uma viagem que a artista fez para Tulum, no México. Depois do vazamento, ela publicou uma foto dos dois em seu perfil aberto.

