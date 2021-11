Juliette revela nomes de 4 ex-BBBs que a procuraram após o fim do reality

Campeã do BBB 21, Juliette foi a convidada do "Lady Night", programa de Tatá Werneck no Multishow, transmitido nesta segunda-feira, 29 de novembro. Durante a entrevista, a paraibana revelou que alguns participantes buscaram falar com ela após o fim do reality para pedir desculpas. A cantora comentou também sobre as mudanças em sua vida depois que ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em sua participação no Big Brother Brasil, Juliette foi excluída e até ridicularizada por alguns dos colegas de confinamento, até mesmo por aqueles que chegaram a ser seus aliados. Tatá Werneck questionou se a paraibana havia sido procurada por alguma dessas pessoas e ela respondeu que sim, revelando que recebeu várias mensagens, "entre áudios e textões".

A vencedora do reality afirmou que foram quatro ex-colegas arrependidos. A apresentadora insistiu para que ela revelasse o nome dessas pessoas e Juliette cedeu, revelando que Viih Tube, Sarah, Gilberto e Lumena a procuraram após o fim do reality.

A paraibana ainda afirmou que não pretende retomar a amizade com Sarah. "Amiga, amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim", declarou. Juliette, Sarah e Gil formaram uma aliança no jogo, mas depois de algum tempo Sarah passou a desconfiar de Juliette e chegou a votar na amiga para que ela fosse ao paredão. Quando Juliette descobriu, as duas se afastaram e desde então não retomaram a amizade de antes. Apesar disso, a advogada, que agora é também cantora, afirma ter desculpado todos, pois assim se sente mais leve.

Juliette também revelou que não esperava vencer o programa e sim apenas ganhar um pouco de dinheiro e fama. "O máximo que eu cogitei era ser subcelebridade, que ia fazer umas presenças VIPS e tal, adeus", contou. "Eu queria dinheiro mesmo", brincou.

Ao falar sobre o cancelamento que houve em sua edição no BBB, Juliette pontuou que não concorda. "Temos a obrigação moral discordar de coisas ruins e erradas. Mas a gente não tem o direito de atacar e agredir ninguém", declarou. "Não quero que me idolatrem e desumanizem. Tudo demais é veneno, estraga. Tem que ter equilíbrio. Ver as pessoas com realidade, defeitos e qualidades", ressaltou.

Sobre relacionamentos, Juliette contou que estava paquerando muito, mas os relacionamentos não evoluíram. Ela ainda revelou que gostaria de ficar com Tiago Iorc. "Mandei um oi sumido, se estiver namorando, me desculpe", brincou. Ela também afirmou que recebeu cantadas de quem no passado a desprezava e agora está de "alma lavada".

A paraibana também tem trabalhado duro nos últimos meses. Estampou diversas campanhas publicitárias, lançou seu primeiro EP e até mesmo um documentário no Globoplay. Ao ser questionada por Tatá sobre o quanto já tinha faturado, Juliette deu a entender que já conseguiu 15 vezes o valor do prêmio do BBB, o que daria R$ 22.500.000. Após a resposta, a apresentadora disse que era mais do que ela já havia feito na vida e que tentaria entrar no reality na próxima edição.

