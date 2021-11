TikTok Awards: rede social premia artistas e influenciadores brasileiros

O TikTok Awards ganha sua primeira edição no Brasil. A premiação, que celebra os principais criadores de conteúdos e artistas que marcaram presença na rede social, acontece no dia 15 de dezembro.

Os vencedores serão decididos pelo público por meio de votação aberta. Cerimônia ocorrerá no Teatro Alfa, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelo perfil oficial do TikTok (@tiktokbrasil).

Uma das categorias é “Hit do Ano”, que conta com nomes como Kevin O Chris, Clarissa, Pedro Sampaio, Alok, Matheus Fernandes, Ávine Vinny e Mari Fernandez.

Também há o “Hitou no TikTok”, destinado a premiar músicas que ganharam popularidade na plataforma. Os artistas que competem são: Péricles, Luisa Sonza, Ruivinha de Marte, Grupo Menos é Mais e Lucas Silveira.

Outra categoria será “Eu não nasci, eu estreei”, com artistas estreantes da indústria fonográfica, como Ananda, Mari Fernandez, Marina Sena, João Gomes e Marcynho Sensação.

Em “Chegou Brilhando”, que faz referência aos famosos que criaram uma conta e passaram a produzir vídeos, estão: Lázaro Ramos, Mariana Xavier, Ary Fontoura, Maisa e Larissa Manoela.

A rede social também vai premiar os criadores de conteúdos da própria plataforma. Nas disputas, há, por exemplo, Raphael Vicente, Camilla DeLucas e Pequena Lô.

Categorias do TikTok Awards

Entregou tudo na For You

- Jügoa, @cunhaporanga_oficial

- Pk, @pkllipe

- Jess Bonfioli, @jess.bonfioli

- Raphael Vicente, @raphaelviicente

- Ruivinha de Marte, @ruivinhademarte

- Andressah Catty, @andressahcatty

- Bárbara Coura, @barbaracoura

- Matheus Costa, @itsmatheuscosta

- Camilla de Lucas, @camilladelucas

- Ramana Borba, @ramanaborba

- Vanessa Lopes, @vanessalopesr

- Camila Pudim, @camilapudim

- Fefe, @fefe

- Marcela Montellato, @hunnybee24

- Rebeca Barreto, @beca

- Pequena Lo, @_pequenalo

- Diego, @diegodiego_

- Vittor Fernando, @vittorfernando

- Isaías, @isaias

- Mathy Lemoss, @mathylemoss

Vídeo do ano, check

- Julia Reis, @juliareissss

- Lucas Mariano, @lucasmariano

- Mada e Bica, @madaebica

- Franklin Medrado, @franklinmedardo

- Lucas Cunha, @cunhalucass

- Rebeca Andrade, @rebecaandrade4

- Vovôs TikTokers, @vovostiktokers

- Abud, @abudsadek – Vídeo indicado

- Jügoa, @cunhaporanga_oficial

- Orlandinho O Rei do Piseiro, @euorlandinho

Hit do Ano

- “Bipolar” – Mc Don Juan, Mc Davi e Mc Pedrinho

- “MDS” – Kawe e Lele JP

- “Tipo Gin” – Kevin O Chris

- “Não, Não Vou” – Mari Fernandez

- “Apaga Luz, Apaga Tudo” – Mc Topre, DJ TS e DJ Duarte

- “Passinho Debochado” – Dan Ventura

- “Coração Cachorro” – Ávine Viny e Matheus Fernandes

- Liberdade” – DJ GBR, Alok e Mc Don Juan

- “Nada contra (Ciúme)” – Clarissa

- “Galopa” – Pedro Sampaio

#AprendaNoTikTok

- Tiago Valente, @otiagovalente

- Patrick, @patzzic

- Mr Bean da Matemática, @mrbeandamatematica

- Ana Cristina, @anacnd

- Kananda Eller, @deusacientista

Rindo até 2022

- Thallysson Borges, @thallyssonsb

- João Ferdnan, @joaoferdnan

- Jandson, @jandson.ofc

- Julia Rossi, @jujuu_rossi

- Keira, @keirariff

Chegou brilhando

- Lázaro Ramos, @olazaroramosmesmo

- Mariana Xavier, @marianaxavieroficial

- Ary Fontoura, @aryfontoura

- Maisa, @maisa

- Larissa Manoela, @larissamanoela

Joga y joga

- Lucas Freestyle, @olucasfreestyle

- Dida Footz, @didafreestyle

- Raquel Freestyle, @raquelfreestyle

- Daniel Braune, @brauneoficial

- Wanderson Silva, @wandersonsilvaskt

Profissão: Gamer

- Pedro Caxa, @pedrocaxa

- Nala, @miihmoreno

- Gabi e Mari, @play.zone

- David Bertassi, @bertassiff

- Tiago Leifert, @mclaifinho

Eu não nasci, eu estreei

- Ananda, @ananda

- Mari Fernandez, @marifernandezoficial

- Marina Sena, @amarinasena

- João Gomes, @joaogomesvq

- Marcynho Sensação, @marcynhosensacaooficial

Hitou no TikTok

- Péricles, @pericles

- Luisa Sonza, @luisasonza

- Ruivinha de Marte, @ruivinhademarte

- Grupo Menos é Mais, @grupomenosemais

- Lucas Silveira (Fresno), @lucasfresno

Credo, que delícia

- Debora Gomes, @deboragomesph

- Thallita Xavier, @thallitaxavier

- Patrício Carvalho, @patriciocarvalho21

- Bia, @magicardb

- Gabriel Bernardes, @downlicia

Trava na beleza

- Mirella Qualha, @iamirellaa

- Amanda Pieroni, @amandapieroni

- Arthur Freixo, @arthurfreixo

- Marco, @marcoquadrs

- Verenaf, @verenafigueiredo

Resenha de Viagem

- Laís e Renan, @traveleiros

- Marina e Michel, @motionme

- Amandinha, @prefiroviajar

- Daniel, @danielfaouakhiri

- Marcos Vaz, @vazaonde

POV

- Nic, @nisculas

- Anna Luiza, @annaluiza_chaves

- Jotta, @jottav

- Nicolas Avansini, @nicolasavansini

- Nayuriabe, @nayuriabee

Dueta comigo

- “Underêrê Jazz”, com Andressah Catty, Erika Affonso, Vitor Torres e Zac Rose

- “Genro Bonito”, com Lucca e Julie Mendes

- “Como chama isso na sua cidade?”, com Lua Magalhães e Clarito

- “Gkay reage a palavras difíceis”, com Gkay e Cyan Marie

- “React dança Virginia”, com Vitu Channel e Vanessa Lopes

Deu Show

- Gabriel Zoldan, @gabriel.zoldan

- Mc Nau, @mcnau

- Manu Della Monica, @manudellamonica

- Vitor Torres, @vitu.torres

- Jordan e Mel, @jordanemel

Nunca foi Coadjuvante

- Seu Zé (pai do Matheus Costa), @itsmatheuscosta

- Dona Maria (mãe do Pk), @pkllipe

- Família do Raphael Vicente, @raphaelviicente

- Seu Boinha (pai do Francisco Garcia), @fgnico

- Lucas (noivo da Yasmin Castilho), @yasminhcastilho

Good Video Well Played

- “Meu setup gamer”, com Tiago Leifert, @mclaifinho

- “Gameplay COD”, com Vieira, @ngvieira

- “Head Kill”, com Ninext, @ninextt

- “Gameplay Free Fire”, com Cerol, @cerolzera

- “Gaming Culture Free Fire”, com Bruno PH, @bruno.playhard

Fofoca? Aceito.

- John Bin, @johnogp

- Matheus Baldi, @matheusbaldii

- Vitor Guergui, @vitorguergui

- Nikita, @nadadefofoka

- Mari, @itsmaraujo

Pet do Ano

- Gudan, o Husky Cinzento, @gudan_ohusky

- Mada e Bica, @madaebica

- Kiliquinha, @kiliquinha

- Malcon, @malcomsalsicha

- JansenGato, @jansencat



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

