Liam Payne anunciou passagem pelo Brasil, mas já foi embora

Os fãs brasileiros do cantor e compositor Liam Payne acordaram com uma surpresa nesta sexta-feira, 26 de novembro. Em seu perfil na rede social Discord, disse a um usuário que estava viajando para o Brasil.

A situação fez com que seu nome chegasse aos assuntos mais comentados do Twitter e gerou expectativas entre seus seguidores na internet.

Depois de horas de especulações, ele retornou às redes sociais para afirmar que era apenas uma conexão de seu voo, que seguia em direção à Argentina.

Em junho deste ano, uma fã havia comentado: “O Brasil está com saudades de você, Liam”. Ele respondeu: “Eu estarei no Brasil no fim do ano”. Não há, porém, mais detalhes sobre a qual viagem ele estava se referindo.

O cantor é um dos ex-integrantes da boyband One Direction, ao lado de Zayn, Niall Horan, Louis Tomlinson e Harry Styles. Uma de suas produções mais recentes foi “Sunshine”, que integra a trilha sonora do filme “Ron Bugado”.



